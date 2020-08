Roskilde Outdoor Efterskole var med på Efterskolernes Dag i 2018, men kunne ikke modtage elever året efter. Nu er der fornyet håb om, at skolen kan åbne inden for nogle år. Foto: Thomas Olsen

På pinebænken: Efterskole krydser fingre for Kurhuset på Sct. Hans

Roskilde - 20. august 2020

De må sidde på pinebænken lidt endnu, men Roskilde Outdoor Efterskole har fået bestyrket deres håb om at kunne åbne efterskole i Kurhuset på Sct. Hans, muligvis i 2022.

Det skyldes, at Roskilde Kommune har forhandlet en aftale på plads med Region Hovedstaden om køb af den vestlige del af Sct. Hans, hvor der ikke længere skal være psykiatri.

Købet skal først godkendes politisk, hvad byrådet i Roskilde skal gøre 2. september. Såfremt handlen går igennem, skal Kurhuset også udlægges til privat uddannelsesinstition i den lokalplan, der skal i høring i efteråret.

- Lige nu satser vi på, at det bliver i Kurhuset på Sct. Hans, Roskilde Outdoor Eftersskole skal ligge. Vi har jo gået og ventet på, at alt det her skulle falde på plads, siger Lotte Nowack, initiativtager til efterskolen.

Passer perfekt Hun har noget at have håbet i. Da borgmester Tomas Breddam (S) fortalte om købsaftalen, nævnte han også, at den gav mulighed for at gå videre med efterskolen.

Når kommunen i arbejdet med en helhedsplan for Sct. Hans Vest har set på, hvad bygningerne kan bruges til, er Kurhuset som fredet bygning ikke til at sælge som videre til boligformål, og vurderingen er, at der ikke er grundlag for et hotel.

Derimod egner de sig glimrende til efterskole.

- Efterskoleelever bor jo typisk på tomandsværelser. Kurhuset er fyldt med tomandsværelser. Efterskoleelever deler typisk bad og toilet, og de muligheder er der også i Kurhuset. Så passer det rigtig godt til en outdoor-efterskole: Det er tæt på vandet, tæt på havnen, tæt på skoven, tæt på byen og godt placeret på Sjælland, siger Lotte Nowack.

Sælger ikke skindet Der er dog stadig en del, der skal falde i hak. Ud over at kommunen kommunens køb og planer skal komme i mål, skal Roskilde Outdoor Efterskole have de rette godkendelser, have finansieringen på plads og selvfølgelig nogle elever.

Det kan umuligt nås til næste skoleår, men muligvis til skolestart i 2022.

Skolen havde åbent hus i Kurhuset på Efterskolernes Dag i 2017 og 2018 med budskabet om, at de ville åbne året efter, men det blev forhindret af usikkerhed om områdets fremtid. Nu venter efterskolen med at markedsføre sig, til de er på sikker grund.

- Vi begynder ikke at holde åbent hus denne gang, før det er sikkert og vist, at vi ligger i Kurhuset, siger Lotte Nowack.

Gnisten er intakt Interessen er dog ikke døet hen. Der kommer fortsat henvendelser, senest fra en mor til et barn i 4. klasse, som har udset sig friluftsefterskolen til om fem års tid.

- Det er der så lang tid til, så der tør jeg godt sige, at det kan vi godt, siger efterskolelederen.

Hun har stadig en intakt bestyrelse og en gruppe frivillige bag sig. De har ikke mistet gnisten trods de mange forhindringer, siden arbejdet startede i 2011, hvorefter planen for skolens start er rykket baglæns fra 2013 og mellem en række mulige placeringer.

- Jeg har lært, at hvis man gerne vil etablere noget, skal man bide sig fast og være tålmodig. Jeg vil da gerne fremhæve, at de første ideer om Roskilde Festival Højskole var i 2007, og den åbnede i 2019, siger Lotte Nowack.

