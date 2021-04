Artiklen: På opdagelse i nationalparken - Smuk og dejlig tur fra Hvalsø station over Lejre til Roskilde Domkirke

Samtidig har vi snart lagt vinteren bag os, så hvad er mere nærliggende end at trække i vandrestøvler eller -sko og tage den snoede og bakkede vej gennem den lokale nationalpark 'Skjoldungernes Land'.

Her kan man opleve de smukkeste landskaber skabt gennem istiden, løvskove, store søer sjældne orkideer, blå gule og hvide anemoner. Alt imens man går ad stier samt gennem marker, enge og skove, hvor ingen biler kommer.

Lige nu hvor foråret langsom bryder frem, er der endda mulighed for at samle urter på turen.

Ramsløgene breder sig for eksempel på solskinsfyldte pletter, og snart står de i blomst. Hvis man er i tvivl, om det er ramsløg, man ser, kan man gnide på bladene, der virkelig udsender en ganske ram lugt.

Tasken er selvfølgelig pakket med kaffe og andet proviant, og så er det bare med at beslutte sig for et af de mange skønne steder, man kan sætte sig og holde en pause, mens man nyder den smukke udsigt ved blandt andet Avnsø.