Skov er populært, men vil borgerne i Roskilde også være med til at betale for at få mere skov? Det vil Roskilde Kommune nu til at undersøge i et pilotprojekt. Hvor det skal ligge, er endnu ikke på plads. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

På den grønne gren: Køb din egen skov

Roskilde - 06. juni 2020 kl. 05:53 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er mindst 20 år siden, at det var meget in at købe en bid af regnskoven i Mellemamerika. Men nu kommer ideen helt tæt på. Inden længe kan man være med til at købe og plante ny skov i Roskilde Kommune. Det er i hvert fald noget, som Roskilde Kommune har kastet sig ud i at undersøge mulighederne for, og de tegner indtil videre positive.

- Vi vil rigtig gerne se, om vi kan få borgerne med til det her. Men vi ser også i retning af samarbejder med forsyningsselskaberne, skovfonde og andre. Men vi ser absolut en folkeskov som et spændende projekt. Vi skal se, hvordan andre kommuner har gjort det her. Aarhus er i gang ved vi, siger Karim Arfaoui (S), formand for klima- og miljøudvalget i Roskilde Kommune.

Har kig på jord Kommunen lægger nemlig op til et demonstrationsprojekt i nærheden af Roskilde - arealet er endnu ikke fundet - hvor kommunen vil hente erfaringer med at få beboerne i Roskilde til at støtte etableringen af skov ved, at man som borger eller virksomhed kan spytte penge i kassen til skovplantning.

Som sagt ved kommunen ikke, hvor et pilotprojekt kan etableres, men dagsordenen nævner, at Roskilde Kommune er blevet tilbudt at købe 20 hektar økologisk landbrugsjord 700 meter fra et byområde, og kommunen ser arealet som ideelt til et pilotprojekt.

Stor villighed Kommunen er ikke klar til at løfte sløret for, hvor arealet ligger, da der først skal forhandles med lodsejeren, inden det med sikkerhed kan blive til noget.

- Der er stor villighed til at være med i skovprojekter i disse år. Udfordringen er ofte at finde arealer, vi kan bruge til det, så det skal vi lige have fundet, lyder det fra Lia Kaufmann, som er ansvarlig for kommunens blå-grønne strategi.

Det er heller ikke besluttet endnu, hvor meget eller hvor lidt man kan spytte i kassen.

- Vi skal se på de erfaringer, der er gjort. Så vi ved ikke om, det bliver et projekt, hvor folk kan betale det, de har lyst til, eller om der bliver tale om faste beløb, hvis man vil være med, siger Lia Kaufmann.

