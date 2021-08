Det var Joy Mogensen, der hængte borgmesterkædebn om halsen på Tomas Breddam, da hun selv forlod borgmesterkontoret for at blive minister. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: På Borgen handler det ikke altid om resultater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

På Borgen handler det ikke altid om resultater

Roskilde - 16. august 2021 kl. 12:52 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Der er fuld forståelse fra Roskildes borgmester til den nu afgåede kirke- og kulturminister Joy Mogensen for hendes beslutning om at trække det politiske stik.

- Jeg er glad for at have arvet en kommune med en politisk kultur, som er formet af Joy Mogensens syn på politik. Hun har altid været meget fokuseret på at få dagligdagen til at fungere. At kunne fremvise løsninger, konkrete løsninger, som viser, at der bliver arbejdet sammen og for borgerne, siger Tomas Breddam.

- Joy var en meget udadvendt borgmester. Hun skabte sammenhold og fremdrift via sin personlighed og sin personlige tilstedeværelse. At lave politik på den måde har jo nærmest været en umulighed i en coronaverden, hvor alt var lukket ned, og der ikke var mange begivenheder eller sociale komsammener. Og så er Christiansborg måske også et sted, hvor fokus ikke så meget er på de konkrete resultater, tilføjer borgmesteren.

Tomas Breddam beskriver Christianborg som et andet sted, med en anden måde at lave politik på.

- Hos os politikere i kommunerne bruger vi jo i virkeligheden ufatteligt lidt tid på at fortælle, hvor dumme de andre politikere er, og hvor gode vi selv er. Vi bliver målt på, hvad vi konkret har gjort - ikke på, at vi har fået den anden side af salen til at se dum ud. Christiansborg handler ikke nødvendigvis om de politiske resultater. Der er også masser af politisk drilleri, hvor det handler om netop af at få sin politiske modstander til at virker ringere. Det, tror jeg, er en læring, hun tager med fra Christiansborg: At Christiansborg ikke var klar til en politiker, som altid arbejdede efter at skabe resultater frem for at huske at se godt ud, siger Tomas Breddam.