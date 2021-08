Se billedserie Veronica Israelsen (til venstre) og Ida Ousted Roesgarth i fuld gang med at lave vegetarpizza til frokost i forbindelse med 4H?s madskole. Foto: Britt Nielsen

På 4H's madskole: Vindrue og Ingefær lavede pizza

Roskilde - 06. august 2021 kl. 15:42 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Dej er rullet ud, og nu bliver der skåret tomater og zucchini i skriver ved køkkenøerne i skolekøkkenet på Viby Skole, Bueager afdelingen.

Der er 4H's madskole, som er i fuld gang. Der er 17 deltagere fra flere kommuner, og dagens frokost er vegetarpizza.

- Der er ikke så mange 4H-klubber tilbage, konstaterer Egon Christensen, som forklaring på, at der er børn fra flere kommuner.

Han er tovholder for madskolen, der er arrangeret af Viby 4H og oplyser, at i hele Roskilde Kommune har 4H 120 medlemmer i år. Det er ganske fint. Sidste år, hvor der ikke var mange aktiviteter, var der kun 40 medlemmer.

Især madhold er populære i Viby, men 4H har blandt andet også kaninhop og fælleshaver.

- Det er nemmere at få frivillige i Viby end i Roskilde, fortæller Egon Christensen, som glæder sig over, at det betyder, at børnene på madskolen bliver bakket op af flere voksne.

Deltagerne er 8-13 år. De har fået udleveret en madbog med opskrifter, og hver dag bliver der gennemgået noget mad-teori. Det kan eksempelvis være om de 10 kostråd, men også hygiejne i køkkenet har i disse corona-tider været en vigtig del af undervisningen.

13-årige Ida Ousted Roesgarth er i gang med at smøre en krydret Philidelphia-ost på dejen til pizzaen.

- Jeg har gået på madhold med min søster, siger Ida Ousted Roesgarth, som har fået kælenavnet Ida Ingefær i denne uge.

Alle børnene har fået mad-kælenavne.

Ida Ousted Roesgarth hjælper med at lave mad nogle gange derhjemme og synes, det er sjovt at være på madskole.

- Jeg kan bedst lide sushi, siger hun med et smil.

Sushi er også en favorit hos 10-årige Veronica Israelsen, der i denne uge hedder Veronica Vindrue.

- Jeg var på madskole for to år siden og synes, det var godt. Og så kender jeg Egon, siger Veronica Israelsen, som derfor har valgt at tage afsted igen.

- Man lærer de andre at kende. Og det er så sjovt at lave mad, siger Veronica Israelsen, som kan godt lide både at lave og spise kartoffelmos.

Masser af tips Deltagerne laver både morgenmad, frokost og en snack til om eftermiddagen.

- Da jeg startede for 15 år siden, lavede vi selv opskrifterne, fortæller Egon Christensen og kalder det en kæmpe lettelse for instruktørerne, at der nu bliver lavet en madbog med opskrifter.

Der er også mange andre oplysninger i bogen om eksempelvis måleenheder i opskrifterne, køkkentips og nøglehulsmærket.

- Jeg går op i høns, så fredag giver jeg den gas og fortæller om høns, og hvad æg kan bruges til, siger Egon Christensen.

Normalt plejer madskolen at blive afsluttet med, at deltagerne laver mad til deres forældre og bedsteforældre.

- Vi kan være op til 60 personer, og så får deltagerne deres diplom, men det har vi valgt ikke at gøre i år, siger Egon Christensen og forklarer, at de i planlægningen ikke kunne vide, hvordan corona-restriktionerne ville være.