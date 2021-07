PFOS er gået i Roskildes grundvand

Fakta: PFOS-sagen

Kort før nytår blev der fundet meget høje koncentrationer af PFOS i det lokale spildevand i Korsør. PFOS blev forbudt og udfaset i Danmark fra 2006, men har kunnet bruges lovligt frem til 2011.

Forureningen stammer fra en nærliggende brandskole, hvor man indtil 2001 har brugt brandhæmmende skum, der har indeholdt PFOS.

Da stoffet blev fundet i kød fra køer, der havde græsset i området, viste det sig, at koncentrationerne var 63 gange over tolerancetærsklen, for hvad et voksent menneske må indtage. Op imod 200 lokale borgere menes at have spist PFOS-forurenet kød.

Siden har miljøminister Lea Wermelin bedt landets kommuner - i samarbejde med landets regioner, Forsvaret og Miljøstyrelsen - om at kortlægge og bremse lignende forureninger.

SN-Brød: Region Sjælland har udsendt en »bruttoliste« over 55 potentielle forureninger med PFAs og PFOS ud til regionens kommuner, som kommunerne senest 1. juli skal svare på.

Region Hovedstaden har en lignende bruttoliste på 88 lokaliteter, der skal granskes af hovedstadens kommuner.