Fredeliggørelsen af Strandgade er blevet undermineret, efter at selvtægt på parkeringsskilte reelt har genindført ubegrænset parkering på de fem korttidsparkeringspladser, som for et par måneder siden blev genetableret for enden af gaden. Foto: Lars Kimer

P-skilte får ikke lov at hænge i fred

Roskilde - 23. maj 2018 kl. 12:24 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogen har tydeligvis set sig sur på, at Strandgades parkeringspladser, som tidligere helt var sløjfet, er blevet genetableret som korttidsparkeringspladser.

Undertavlen, der har informeret om tidsbegrænsningen, blev først udsat for hærværk i form af overmaling. Derefter erstattede kommunen skiltet med et nyt, som blev fjernet af ukendte gerningsmænd, og det gjorde dets afløser også, endda på mindre end et døgn.

Nu forsøger Roskilde Kommune igen - for fjerde gang - at sætte et skilt op, denne gang med tyverisikrede skruer, og med skiltning af parkeringsvilkårene forskellige steder.

I kommunens afdeling for veje og grønne områder betragter man den gentagne fjernelse af p-skiltene som selvtægt.

- Der er nogen, der driller, men det er ikke et kærligt drilleri, og det kan vi ikke lide. Det er ikke godt for nogen, at korttidsparkeringspladserne pludselig bliver langtidsparkeringspladser. Det er ikke det, der var tænkt, siger chefkonsulent i Roskilde Kommune, Jeremy Dennis.

