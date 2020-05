Overvældende flertal gemmer festivalbilleten til næste år

Mere end 85 procent af billetkøberne har valgt at overføre deres partoutbillet til næste års Roskilde Festival. Fredag den 8. maj var sidste frist for at få refunderet billetten til dette års aflyste festival, men den mulighed har kun et mindretal valgt at benytte sig af, oplyser Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

- Vi er meget taknemmelige for, at så mange har valgt overføre deres billet til næste års Roskilde Festival. Det betyder alverden for os at mærke den store opbakning fra vores deltagere. Konkret skaber opbakningen fundamentet for, at vi kan fortsætte arbejdet med at forberede den 50. udgave af Roskilde Festival i 2021. Vi glæder os til igen at kunne støtte initiativer, der arbejder for en positiv udvikling for børn og unge, siger Roskilde Festivals talskvinde, Christina Bilde.