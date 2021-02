Overraskende tal: Færre konkurser trods corona

Det lokale erhvervsliv havde trange kår i store dele af sidste år. I forårsmånederne blev butikker, frisører, behandlere og andre erhvervsdrivende tvunget til at holde lukket. De måtte dermed vinke farvel til den indkomst, som skulle bruges til at betale husleje, varer og løn. Derfor kunne man frygte, at mange virksomheder ville bukke under og dreje nøglen om.