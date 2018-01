Overraskelse gjorde Natteravnenes nytårskur ekstra festlig

Årsagen var, at formanden for Natteravnene i Roskilde og Viby Klaus Walmod skulle have overrakt Roskilde Kommunes frivilligpris for 2017. Klaus Walmod får frivilligprisen for sit mangeårige og store arbejde for at synliggøre Natteravnene, som er til stor glæde for både de unge, kommunen og natteravnene selv. Han angives som en væsentlig årsag til, at der i dag er mere end 80 aktive natteravne i Roskilde og Viby.