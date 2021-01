Roskilde Idræts Union har udskudt overrækkelsen af idrætspriserne på ubestemt tid efter i første omgang at have aflyst idrætsfesten. Foto: Per Christensen

Overrækkelse af idrætspriser må vente

Roskilde Idræts Union begrunder beslutningen med den igangværende nedlukning og den usikkerhed, der er om fortsættelse af restriktionerne. I stedet vil bestyrelsen vente med at finde en ny dato, til der igen er åbnet for mulighed for at forsamles til denne type arrangement.