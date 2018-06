Se billedserie Carsten Juul er aktuel med bogen »Skovbrand - en historie om katastrofer og venskab«, der udkommer den 7. juni på forlaget Lindhardt og Ringhof. Foto: Katrine H. Kristensen

Overlevede skovbrand som ung: Nu kommer bogen

Roskilde - 02. juni 2018 kl. 10:47 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

35 år skulle der gå, før Carsten Juul var klar til at skrive om en oplevelse, han aldrig glemmer. Han udgiver den 7. juni sin bog, »Skovbrand - en historie om katastrofer og venskab«, som er hans erindring om at overleve en voldsom brand på en vandretur i Australien sammen med sin kammerat Christian Pedersen, der lige som Carsten Juul kom fra Himmelev.

- Jeg har tænkt på branden hver eneste dag. Jeg har aldrig haft traumer, men det vil altid ligge i min bevidsthed. Jeg tror, jeg skulle have oplevelsen og Christians død for 12 år siden tilpas meget på afstand, før jeg kunne skrive bogen. Man går igennem alle oplevelserne igen, og man tror ikke, det vil ske for en, men det kan rent faktisk ske, siger Carsten Juul.

De to drenge overlevede mirakuløst branden ved at opdage den i god tid og beslutte sig for at blive i en fjord, som lå midt i skoven.

Politiet fortalte Carsten Juuls familie, som på daværende tidspunkt boede i Australien, at de skulle regne med at se deres søn »som en bunke trækul«, inden de endelig fik nyheden om, at de var blevet reddet af en helikopter.

- Det kom som en stor overraskelse for dem, at vi pludselig stod i deres stue helt uskadt. Vi havde hverken fået forbrændinger eller noget som helst. Jeg kunne se på min far, at det gik op for ham, at selvom Australien var et skønt land, ligeså farligt et land var det også, siger Carsten Juul.

