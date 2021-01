Overklassens og magtens pynt fra Vindinge

Roskilde Museums arkæologer var i 2018 travlt beskæftiget i Vindinge, hvor nogle store udstykninger skulle byggemodnes. Før gravemaskinerne fik lov til at sætte skovlen dybt i jorden, skulle den undersøges for fortidens spor.

Spor var der i rigt mål, der blev afdækket næsten 100 grave ved to udstykninger. Fundene viste at Vindinge havde været et magtcentrum i jernalderen.