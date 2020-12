Overflod af ulovligheder afsløret af prøveskilte

Det var prøveskiltene på bilen, der natten til fredag klokken 2.45 fik en politipatrulje til at stoppe en 45-årig mand fra Roskilde ved Ros Have.

Det sene tidspunkt taget i begtragtning mente betjentene, at han var værd at tjekke, og politinæsen viste sig i den grad at have lugtet rigtigt.