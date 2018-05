82.532 filer fra perioden 2012-2018 er gået tabt i Roskilde Kommune efter et driftsnedbrud hos KMD. FOTO: Thomas Olsen.

Over 80.000 dokumenter fra borgere gået tabt i it-nedbrud

Roskilde - 18. maj 2018 kl. 12:16

82.532 dokumenter fra borgere i Roskilde Kommune er gået tabt efter, at kommunens it-leverandør, KMD, store bededag blev ramt af et større driftsnedbrud. Det er tale om flere tusinde breve fra ældre borgere, der modtager hjemmepleje eller ydelser indenfor træning og sundhed.

Nedbruddet gik ikke udover journaloplysninger på borgerne, og dermed er skaden begrænset. Andre kommuner blev også ramt af nedbruddet, men Roskilde Kommune er den eneste kommune, som har mistet data. Det skyldes, at gendannelsen af data ikke lykkedes for Roskilde Kommune, da den har et særligt backup setup i forhold til KMD Care i deres driftsmiljø.

- Så vidt vi ved, er noget som det her aldrig sket før. Det er helt enestående, og jeg begriber ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Det er også noget af det, der gør den her sag helt grotesk, at vi er den eneste kommune, som er blevet ramt, siger Christian Harsløf, direktør for Social, Job & Sundhed i Roskilde Kommune.

Heldigvis har driftsnedbruddet ikke ramt journaloplysninger, som alle er bevaret, og dermed vil det ikke have en stor betydning for borgerne i Roskilde Kommune.

- Jeg er selvfølgelig rystet over, at det kan ske. Heldigvis har det ikke en stor påvirkning for borgerne i hverdagen. Det er fordi, at den hjælp borgerne skal have, den får de stadig. Alt som er bevilliget, det fremgår stadig af deres journaler. Det kan vi arbejde videre med, som om intet var sket, siger Christian Harsløf.

Roskilde Kommune har tidligere på ugen sendt breve til omkring 3000 berørte borgere, enten via E-boks eller PostNord, ligesom kommunen har underrettet de relevante myndigheder. I beskeden siger kommunen, at borgerne ikke behøver at gøre mere ved beskeden.