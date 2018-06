Over 8000 elmålere skal udskiftes

Over 8000 elmålere skal i den kommende tid udskiftes i Roskilde og Jyllinge. Foto: Radius

Roskilde - 01. juni 2018 kl. 16:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lang række husstande i Roskilde og Jyllinge skal have nye elmålere. I Roskilde er der tale om cirka 4000 målere, mens det i Jyllinge er cirka 4300 målere, der bliver udskiftet. Det er elnetselskabet Radius og målerproducenten Kamstrup, som nu går i gang med den helt store udskiftning, der skyldes en beslutning i Folketinget om, at alle elkunder i Danmark skal have udskiftet elmåleren på deres adresse senest i 2020.

For at overholde dette krav, har Radius og Kamstrup derfor en stram tidsplan og udskifter helt op til 2000 elmålere om dagen.

- Vi behøver hjælp fra alle vores netkunder, så måleren kan blive udskiftet let og enkelt, og vi lægger os naturligvis selv i selen for at være fleksible og opsøge vores kunder, når de er hjemme. Ud over dagtimerne på hverdage, kommer vi også først på ugen - mandag til onsdag - i de sene eftermiddagstider, siger projektchef, Steen Hansen.

De nye målere kan fjernaflæses, så man slipper for den årlige aflæsning samt aflæsning ved flytning. Det bliver også nemmere at spare på energien, da man lettere kan holde øje med sit elforbrug. Samtidig ændres en del af elprisen, så den bliver lavere i 94 procent af årets timer og dyrere i tidsrummet fra klokken 17 til 20 fra oktober til marts, hvilket svarer til de resterende seks procent. Med andre ord stiger tariffen på de tidspunkter, hvor belastningen af elnettet er størst.

I forbindelse med udskiftningen vil alle kunder få tilsendt to breve. Ét brev fra Radius der fortæller om målerudskiftningen, og ét fra Kamstrup med det præcise tidspunkt for udskiftningen. Hvis denne tid ikke passer, kan man kontakte Kamstrup og få en tid, der passer bedre. Da langt de fleste målere sidder indendørs, er det vigtigt, at teknikeren kan komme ind og har uhindret adgang til måleren, når han møder op i det aftalte tidsrum. Selve udskiftningen af måleren tager cirka 15 minutter.

Der kan læses mere om udskiftning af elmålerne på Radius' hjemmeside: www.radiuselnet.dk.