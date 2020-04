Artiklen: Over 1000 ældre kan se frem til atter at motionere

Det lysner. Sådan kan man i hvert tilfælde tolke de corona-meldinger, som kommer fra Christiansborg, og de positive meldinger får Roskilde Ældre Motion (RÆM) til at tro på, at rigtig mange af deres afdelinger kan være i gang igen kort efter den 10. maj.

- Vi har næsten lige holdt bestyrelsesmøde, men nu tager vi et ekstra, for de nye udmeldinger giver muligheder, og dem skal vi være klar til, lyder det fra foreningens nye formand Peter Rytz Jensen.

- Vi mener, at det godt kan forsvares at åbne disse aktivitet, selvfølgelig under fornuftig granskning af sundhedsmyndighedernes vejledninger og ved at tage de enkelte ledere med på råd. Vi kommer ikke til at trække noget ned over hovedet på vores ledere, som de ikke er trygge ved, siger Peter Rytz Jensen.