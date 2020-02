Nu skal vandtårnet have endnu en omgang i den politisk boksering. For hvad skal tårnet bruges til? Roskilde Kommune har masser af ideer, men ingen penge, så det bliver ifølge formanden for plan- og teknikudvalget, Daniel Prehn (S), med sikkerhed en privat investor, som skal løfte opgaven. Foto: Lars Kimer

Oven på svømmehallen: 3000 kvadratmeter boliger i vandtårnet?

Roskilde - 04. februar 2020 kl. 15:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra politisk side bliver der nu igen rørt i den gryde, som indeholder vandtårnet ved Roskilde Badet. For hvad skal der blive af vandtårnet, som bare har stået tomt, efter restaurant Toppen lukkede?

Nu skal plan- og teknikudvalget drøfte mulighederne for, hvad vandtårnet kan anvendes til, efter kultur- og idrætsudvalget tilbage i efteråret tog hul på et oplæg, som skulle skitsere de muligheder, der findes for at udnytte bygningen, som ligger op ad Dommervænget, Hedeboparken og Gyvelvej.

Privat investor

Oplægget peger på en udnyttelse af tårnet som boliger, men formand for plan- og teknikudvalget Daniel Prehn (S) er hurtig til at melde ud, at det bliver svært.

- Det er jo ikke lige noget, vi som kommune skal putte penge i. Det her er et projekt for en privat investor, men det er min partikollega Torben Jørgensen, som har ønsket, at vi drøfter mulighederne, så det gør vi, siger han.

Et svært projekt

Forvaltningen peger på, at boliger i vandtårnet kan give området en helt ny identitet som »Svømmehalskvarteret«.

Tårnet har i dag et grundplan på 1000 kvadratmeter, og der kan bygges i to etager. Dertil kan der bygges en fuld etage oven på det eksisterende vandtårn - den etage hvor den gamle restaurant ligger.

Daniel Prehn erkender dog, at det ligner et svært projekt, og forvaltningen understreger da også, at der skal en omfattende ombygning til for, at det kan lykkes.

Forvaltningen nævner ikke kun boliger som en mulighed i tårnet. Også kontor/erhverv, hotel, wellness, restaurant, boliger eller kulturformål som spillested med videre smides på bordet.

Den eksisterende lokalplan 292 giver ikke mulighed for at bygge højere, end vandtårnet er i dag, hvilket er 37 meter.

Ud over at vandtårnet jo »svæver«, så bliver en ombygning yderligere kompliceret af, at der under tårnet ligger en af landets dyreste og spritnye svømmehaller.