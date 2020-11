Otteårig cyklist slap helskindet fra sammenstød med bil

Klokken 16.30 fik politiet anmeldelse om sammenstødet mellem den cyklende dreng og en bil, der skulle fra Parkvej ud på Ørstedvej. Bilisten var standset for at orientere sig, men opdagede først cyklisten, idet han kørte ind i siden på bilen. Drengen slog sit knæ, men slap ellers uskadt fra uheldet.

Politiet ser nu nærmere på, om episoden får en konsekvens for den 53-årige kvinde fra Ballerup, der kørte bilen. Hun holdt stille under sammenstødet, men kan alligevel have overtrådt vigeligten, hvis hun har holdt ude på stien, så cyklisten ikke kunne køre forbi.