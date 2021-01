Lynghøjskolen i Svogerslev er blandt de folkeskoler, hvor Roskilde Kommune vil lave en handleplan for at få hævet antallet af timer, hvor undervisningen varetages af lærere, der er uddannet i det fag, de underviser i. Foto: Kenn Thomsen

Otte skoler skal sætte skub i lærerfaglighed

Roskilde - 15. januar 2021 kl. 11:31 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

I en årrække har det knebet for Roskildes folkeskoler at leve op til målsætningerne for at dække timerne med lærere, der har kompetencer i faget. Den gode nyhed er, at det går fremad, men Roskilde er stadig bagud i forhold til landgennemsnittet og de nationale mål.

For nogle skoler kniber det mere end andre. Et enigt skole- og børneudvalg har derfor besluttet, at der skal laves særlige handleplaner for de otte skoler, der ligger under gennemsnittet i kommunen.

Det drejer sig om Lindebjergskolen, Klostermarksskolen, Lynghøjskolen, Himmelev Skole, Østervangsskolen, Vindinge Skole, Nordskolens afdeling Jyllinge og Vor Frue Skole.

- Jeg synes, det giver god mening at sætte særligt fokus, der hvor det halter. Jeg hæfter mig også ved, at der er sket en udvikling siden sidste måling, men det er klart, at vi skal have fokus på det, siger skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S).

Har lempet I dette skoleår har forvaltningen beregnet, at 85,7 procent af timerne undervist af lærere med linjefagskompetencer.

Der er sket en fremgang fra 82,6 procent sidste skoleår. Da lå Roskilde en del bag landsgennemsnittet på 88,4 procent. Det nationale mål er at nå 95 procent om fire år og 90 procent til næste år.

Jette Henning peger på, at noget af Roskildes efterslæb kan forklares med, at kommunen indtil 2018 havde en striksere fortolkning af kravene. Andre kommuner var mere tolerante i forhold til, hvad man godkendte som kompetencer.

- Vi har i 2018 lempet den vurdering, så vi ligner de andre kommuner lidt mere. Vi er også blevet bedre til, hvordan vi systematisk vurderer lærernes kompetencer, så det bliver sat i system, og der bliver sat ind de steder, der er brug for at opkvalificere, siger formanden.

Top og bund Der er en del forskel skolerne imellem. Lavest kompetencedækning er der på Lindebjergskolen og Klostermarksskolen, hvor sidstnævnte er blandt de få skoler, der har haft tilbagegang i år.

I top ligger tiendeklassecenteret TCR med 100 procent, og Gadstrup Skole har nået 94,7 procent i rekordfart, da skolen for tre år siden lå i bunden med 73,6 procent.

