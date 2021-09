Sct. Jørgens Skole er en af de fire skoler i Roskilde by, der får penge til en ydre forskønnelse. Målet er, at skolen bliver bedre forankret i lokalområdet, så flere vælger dem til. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Otte millioner kroner til at forskønne fire byskoler

Roskilde - 02. september 2021 kl. 12:33 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Der er nu fundet penge i kommunens budget til, at fire skoler i Roskilde kan blive mere fysisk attraktive.

Fire millioner kroner i 2022 og fire mere i 2023 skal være med til at få forældrene i skolernes distrikter til at vælge dem til i højere grad.

Det gælder Tjørnegårdskolen, Hedegårdenes Skole, Østervangsskolen og Sct. Jørgens Skole.

Siden de i en opgørelse fra 2020 stak ud som de skoler, der bliver fravalgt af flest forældre i deres eget distrikt, har der været fokus på at vende udviklingen.

Det skete i første omgang ved i højere grad at komme ud med gode budskaber, men skolernes fysiske rammer spiller også ind på det indtryk, man har af dem i lokalområdet. Derfor har budgetparterne fundet penge til et fysisk løft.

Valgt fra på forhånd På Sct. Jørgens Skole har skolebestyrelsen ikke diskuteret, hvad forskønnelsen konkret kan munde ud i.

Formand Louise Torp Dalgaard nævner blandt andet, at skolens store, flotte udeområder kan åbnes mere op, så folk får øje på, at der ligger en velfungerende skole.

- Jeg tror, at mange, som bor i lokalområdet, ikke kender skolen så godt og allerede fra starten har besluttet sig for, at deres børn skal gå i en bestemt skole. Det kan jeg ikke blande mig i, men jeg synes, man skal overveje os som alternativ, siger Louise Torp Dalgaard og fremhæver, at skolen ligger i et område, hvor børnene kan gå og cykle til alt og nemt besøge deres kammerater.

Vil gerne vælges til Skolebestyrelsesformanden mener, at der er flere årsager til, at Sct. Jørgens Skole bliver valgt fra.

Det kan stadig spille ind, at den var nedslidt inden en omfattende renovering forrige år, men mange forældre har også valgt deres lokale folkeskole fra uden egentlig at kende den.

- I vores distrikt er der mange ressourcestærke forældre, og mange af dem vælger folkeskolen fra, fordi de gerne vil have deres børn i en privatskole. Det skal de have lov til, men jeg synes, det er godt at lære børn at kende fra forskellige samfundslag. Det er selvfølgelig min politiske holdning, men jeg kan godt blive lidt ærgerlig over det, siger Louise Torp Dalgaard.

Hun er glad for, at der nu bliver afsat ressourcer til, at skolen kan vise forældrene i området, hvor attraktiv den egentlig er.

- Vi vil rigtig gerne være et aktivt tilvalg - eller i det mindste en overvejelse værd, siger formanden - der også håber at se mange forældre og børn til åbent hus den 8. september og forældrene til informationsaften 16. september.

De andre skoler har også introaftener i løbet af efteråret.

