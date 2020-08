Ostehandler nomineret til erhvervspris for tredje år i træk

For tredje år i træk ud af tre mulige er Caseus Ost og Delikatesser nomineret til Roskilde Erhvervspris, og det kan ikke udelukkes, at stimen kommer til at fortsætte. Personen bag indstillingen skriver nemlig, at vedkommende har tænkt sig at blive ved med at nominere Caseus, indtil butikken i Skomagergade ender med at vinde prisen.