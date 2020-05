De to tyrekalve foran Caseus Ost og Delikatesser har fået nye farver, efter at indehaver Allan Hendrichsen (tv) gav kunstneren Poul Erik Bermann lov til at udsmykke dem. Tanken er at sætte dem på auktion og lade pengene gå til udsatte børn. Foto: Lars Ahn Pedersen

Oste-kalve har fået nye farver

Roskilde - 01. maj 2020 kl. 17:55 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nej, det er ikke synsbedrag. De to tyrekalve foran butikken Caseus Ost og Delikatesser på Stændertorvet i Roskilde har fået nye farver. Hidtil har de været blå og hvide som logoet på den hollandske ost Beemster, de er ment som reklame for, men det har ændret sig, efter kunstneren Poul Erik Bermann har haft fingre i dem.

Han mødte Caseus-indehaver Allan Hendrichsen til Erhvervsforum og Roskilde Kommunes nytårskur på rådhuset og spurgte, om han kunne købe en af kalvene? Svaret var, at de ikke var til salg, men i stedet aftalte de, at Poul Erik Bermann kunne male dem, og så ville Allan Hendrichsen sætte dem på auktion i 2021 og give pengene til udsatte børn i Roskilde.

Kalve med tour-farver Det betyder dog ikke, at det en dag vil være slut med at se kalvene foran butikken, for Allan Hendrichsen har tænkt sig at få to nye kalve, som Poul Erik Bermann skal male som optakt til etapestarten i Tour de France i Roskilde i juli 2021.

Fejringen er planlagt til at begynde allerede i marts, og Poul Erik Bermann har lovet at lade sig inspirere af touren i sit valg af farver og mønstre. Blandt andet ser Allan Hendrichsen gerne, at den ene af kalvene skal hædre den franske cykelrytter Raymond Poulidor.

- Han var kendt som den evige toer, fordi han blev nummer to i Tour de France tre gange og nummer tre fem gange, men trods det blev han publikums yndling, og når han ikke kørte cykel, solgte han ost, fortæller ostehandleren.

Caseus' to kalve er især populære blandt

børnene. Foto: Lars Ahn Pedersen



Kysseglad kalv Inden Poul Erik Bermann kunne gå i gang med at male de to kalve, var han nødt til at reparere den ene, der var blevet beskadiget, efter at nogen havde prøvet at stjæle den.

- Han kunne dog ikke løbe fra og måtte smide den fra sig, hvorved den fik sin skade, siger Allan Hendrichsen, som afslører, at kalvene er tungere, end de ser ud.

Poul Erik Bermann besluttede, at den ene kalv skulle have en rød mule og være lidt af en kvindebedårer, hvilket gjorde den anden kalv grøn i hovedet af misundelse.

- Han vil gøre alt for at blive som den anden, men det sker aldrig, fordi han har så travlt med at se på ham. Det er et billede på samfundet, hvor nogen har meget selvtillid, mens andre ikke har noget, siger kunstneren.

Den brune kalv er lidt af en kvindebedårer,

så kvinderne danser op ad dens ben.

Foto: Lars Ahn Pedersen