Orienteringsklubben genoptager lørdagsløb

Orienteringsklubben Roskilde genoptager de populære lørdagsløb i Boserup Skov. Allerede fra lørdag den 2. maj fra klokken 13 tll 13.30 er det igen muligt at få hjælp til at finde vej til posterne i skoven med kort og kompas i hånden og med hjælp og vejledning fra medlemmer af klubben.

På grund af forbuddet mod at forsamle sig mere end 10 personer har aktiviteten været lukket siden marts. Men nu er det altså igen muligt at mødes ved Boserupgaard midt i skoven om lørdagen og give sig i kast med de mange baner for både begyndere og øvede, børn og voksne.

- Det gælder fortsat, at man skal holde afstand. Det er ikke noget problem, når man løber i skoven, men før start og i mål skal man fortsat vise hensyn til hinanden ved at holde afstand.

I øvrigt er der stadig restriktioner på mange områder, og derfor er det for eksempel endnu ikke muligt at benytte toilettet på Boserupgaard før og efter løbet.

- Det kan vi ikke rigtig gøre noget ved, men så kan vi da kompensere ved at sige, at det i hele maj er gratis for alle at få udleveret kort til at løbe efter, siger formanden, som håber på, at mange børn og voksne igen vil benytte sig af den populære lørdagsaktivitet.