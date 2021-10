110 elever på Roskildes folkeskoler er testet ordblinde i sidste skoleår. Der kan være flere, som bare ikke er testet og derfor ikke opdaget.Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Ordblindetest til alle deler vandene

Roskilde - 08. oktober 2021

Et socialdemokratisk forslag om ordblindetest af alle skolebørn er blevet nedstemt i skole- og børneudvalget.

Kun Dansk Folkeparti stemte med borgmesterpartiet. Venstre, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF stemte imod.

De er enige i målet om, at der skal sættes ind for at opdage ordblindhed tidligere, men ikke i at man absolut skal teste alle. I stedet vedtog de fire partier et forslag om at bede forvaltningen finde ud af, hvordan man bedst opdager ordblindhed i tide, og hvordan tests skal indgå i det.

- Der er altså børn, der læser Harry Potter i første klasse, og de behøver ikke at blive testet. Det synes vi er en meget hovedløs og centralistisk måde at gøre det på. Der var enighed om formålet, bare ikke om midlet, siger Jeppe Trolle (S).

S tager den i byrådet Det er ikke ensbetydende med, at ordblindetests ikke bliver for alle i Roskilde Kommunes skoler.

Skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S) har begæret sagen i byrådet, og her vil der være flertal for forslaget om at teste alle skolebørn Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis stemmer.

For Jette Henning er test en måde at gøre op med, at hver tredje ordblinde skoleelev først bliver opdaget i 7. klasse eller senere, som en ny redegørelse fra forvaltningen viser. Nogen opdages endda først, når de når en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

- Vi mener, det er nødvendigt at gøre noget, så alle bliver testet for ordblindhed. Når en lærer skifter skole for eksempel, er der risiko, at den viden, man har om eleven, ikke kommer videre, og så kan eleven gå et, to, tre år, inden man finder ud af, at der er ordblindhed. Og det dur ikke, siger hun.

Formanden kan ikke støtte flertalsforslaget, da det i for høj grad ligner den nuværende tilgang, som ikke har vist sig tilstrækkelig.

- Vi er lidt mere præcise i, hvad vi gerne vil have, nemlig at alle børn bliver testet. I dag er det op til hver enkelt lærer at vurdere, og der mener vi på baggrund af den viden, der er nu, at det ikke er nok. Er der en test i skolesystemet, der giver mening, er det ordblindetests. Det handler om at hjælpe de her børn og unge så tidligt som muligt og give dem så gode betingelser som muligt, siger Jette Henning.

»Ikke for testens skyld« Udvalgsflertallet mener dog, at den tilgang er for firkantet. Dels viser det mistillid til lærerne og fagkundskaben, dels er det et spild af ressourcer.

- Vi ved ikke, hvad beløbet er, men vi har en formodning om, at det er en større ressource at screene samtlige elever end at gøre det selektivt, der hvor der er problemer, siger Jette Tjørnelund (V).

Hun undrer sig over, at S og DF ikke kan støtte et forslag, der både indeholder muligheden for at teste og foretage en faglig vurdering.

Det kan godt virke voldsomt at teste alle, medgiver Gitte Simoni (DF). Men det er for at sikre, at ingen bliver overset og ikke får den rigtige hjælp, så tidligt som muligt.

- Det er langt fra godt nok i dag. Når vi helt oppe i gymnasiet kan finde nogen, der er ordblinde, har vi ikke været gode nok. Så skal vi gøre nettet mere fintmasket, og det er det, vi ønsker med det her. Det er ikke test for testens skyld, men for at hjælpe nogle unge mennesker, siger Gitte Simoni.