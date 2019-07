Ordblinde får egen skrivekonkurrence

Skriv om hvordan det er at være ordblind. Det er udgangspunktet for en ny skrivekonkurrence, som 3F Roskildeegnen og AOF Roskilde har udskrevet for at få mere viden om ordblindhed.

Alle ordblinde, der er testet ordblind og har gået eller går til ordblindeundervisning hos AOF Roskilde eller VUC, har mulighed for at deltage og opfordres til at beskrive oplevelsen af at være ordblind. Det står deltagerne frit for, om de vil skrive om deres egne udfordringer, eller om de hellere vil fortælle, hvor godt de klarer sig på trods af deres ordblindhed. Det er heller ikke et krav, at man skriver om sig selv, da man sagtens kan skrive om andre ordblinde. Der er frit valg med hensyn til formen, så man kan både indsende et brev, et digt, en novelle eller en artikel.