Orange pølse-afspærring vendt hjem

Nu kan kantinedamen prøve at spise ude, for hun har fået de lovede gavekort til et par flæskestegssandwich. Hertil kan hun f.eks. også drikke et par cacao-mælk, de såkaldte 'Congo-bajere', der i mange har været blandt de store favoritter hos stamkunderne ved landets pølsevogne.