Se billedserie Romu-direktør Morten Thomsen Højsgaard kan se lys i horisonten efter en hård periode med coronanedlukning og besøgstørke, da museerne endelig fik lov at åbne igen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Optimisme oven på horrible besøgstal

Roskilde - 23. september 2021 kl. 09:13 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Sommerens besøgstal på Romus museer ligger i år fire procent under niveauet i 2020.

Læs også: Ny sal giver museum plads til endnu flere gæster

Det klinger ikke af succes, men er ikke tosset i forhold til, hvor langt besøgstallene har været nede, og at sidste år var lidt af en jubelsommer oven på den første coronalukning, hvor publikums museumssult fik et boost af en halv pris-ordning.

- Normalt vil jeg være ked af, hvis det går tilbage, men vi er rigtig godt tilfredse med de tal, siger Romu-direktør Morten Thomsen Højsgaard om det nådige fald i besøgstallet.

Firmaer på rockmuseum Da museerne fik lov at åbne 1. april i år, stod folk ikke ligefrem i kø for at komme ind. Så Romu stod som mange andre med det problem, at de godt nok havde åbent og fuld personaledækning, men der var meget få mennesker.

Det ændrede sig efter 1. juli og især efter 1. august.

- Især efter kravet om coronapasfremvisning forsvandt, ser vi mennesker på museerne igen. Vi har rigtig mange, der ringer til vores bookingafdeling for at bestille omvisninger, holde konferencer på Ragnarock og i det hele taget bruges vores steder. Det er en helt anden verden, vi ser ind i her i andet halvår af 2021, siger museumsdirektøren.

- I hvert fald på et museum som Roskilde Museum, men tager man Roskilde Domkirke og Ragnarock, er de stadig præget af, at corona fylder meget i omverdenen, og den internationale turisme er bare ikke i gang igen, tilføjer han.

Romus besøgtal Besøgstal for uge 1-35:

2021: 54.343

2020: 63.083

Roskilde Domkirkes besøgstal:

2021: 45.830

2020: 58.742

Besøgstallet er faldet med 14 procent hos Romu og 22 procent i domkirken.

Langt det meste af tilbagegangen er sket i første halvår.

Ragnarock nyder dog godt af, at også virksomheder og organisationer igen har fået mod på at samle medarbejdere og samarbejdspartnere. Mange booker museets mødefaciliteter og kombinerer det med en rundvisning i rock- og pophistorien.

Alene i september har der allerede været 123 arrangementer på Ragnarock, hvilket »er et meget højt tal« ifølge direktøren.

Stor efterårsferie Fremgangen skulle gerne vokse yderligere i den kommende tid. Romu satser især på et væld af aktiviteter i efterårsferien.

- Sidste år var vores problem i efterårsferien, at corona begyndte at snige sig tilbage. Der står vi heldigvis foran, at mange familier har savnet, at man kan gå ud og lave noget sammen hele familien, siger Morten Thomsen Højsgaard, der også kan se frem til at indvie en ny særudstilling, »Forvandlinger - fortællinger om affald«, og en ny foredragssal.

Alt er endnu ikke guld og grønne skove. Romu står stadig kun på tærsklen til før corona-tilstande.

- Der er spirende optimisme, men vi er bestemt ikke i mål endnu, for der er meget, der skal hentes for især domkirken. Der har første halvår været svært - også sværere end første halvår i 2020, siger direktøren for Romu, som også tager sig af Roskilde Domkirkes besøgsdel.

Domkirke i bund Domkirken havde i årets første halvår 7-8000 besøgende, hvor der normalt kommer 10 gange så mange.

Selvom der er begyndt at kunne høres fremmede tungemål ved billetlugen, er verdensarvsattraktionen stadig præget af manglen på udenlandske turister. Meget er dog blevet indhentet i juli og august,

- Generelt er jeg optimistisk, for vi har haft så lang tid med nedlukning og var meget tæt på sidste års tal, og jeg forventer, at vi i løbet af en måned eller to også kommer til at ligge over 2020-besøgstallet. Jeg håber meget, at vi i løbet af næste år - men også først der - kan begynde at vende tilbage til normal gænge, siger Morten Thomsen Højsgaard.

