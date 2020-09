Roskilde Kommune får svært ved at holde på sine medarbejdere, hvis de planlagte besparelser gennemføres, lyder advarslen fra en snart tidligere ansat. Foto: Kim Rasmussen

Opråb: Kommunen risikerer at blive en ghetto-arbejdsplads

Roskilde - 22. september 2020 kl. 15:24 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i Roskilde Byråd bør tænke sig om en ekstra gang, inden de kører endnu en grønthøster hen over kommunens budget for at hente besparelser for 55 millioner kroner på næste års budget.

Arbejdspresset på medarbejderne er i forvejen så tårnhøjt, at besparelser vil gå yderligere ud over kvaliteten af deres arbejde, og det bider sig selv i halen, fordi de dygtigste vil søge væk fra Roskilde og efterlade dem, der ikke har andre muligheder.

Det er den ærlige advarsel i et høringssvar fra byplanlægger Anne Remme Jakobsgaard, der selv forlader sin stilling i Roskilde Kommune ved månedens udgang for at flytte til Jylland. Hun smækker ikke med døren, men understreger, hvor glad hun også har været for opgaverne og kollegerne, men ambitionsniveau og realiteter hænger bare ikke sammen længere.

»Det har været hårdt og voldsomt at opleve på nært hold, hvordan stærke og robuste kollegaer - unge som ældre - er druknet i det overvældende arbejdspres. De er fanget mellem deres faglighed og ambitionsniveau (der skam tilpasses tidspresset), og det ydre pres af uopnåelige deadlines og en evig ansporing til at kunne rumme og nå mere på mindre og mindre tid. Siden jeg startede, har vi været igennem to fyringsrunder, som hver gang har udløst en ekstra belastning på hele afdelingen,« skriver hun.

Nu er der en generel besparelse på 1,5 procent på plakaten, og Anne Remme Jakobsgaard frygter, at andre vil følge hende ud af kommunen. Ikke for at flytte landsdel, men for at komme væk fra arbejdspladsen for at få bedre forhold et andet sted.

»Hvis I bliver ved med at presse på og skære ned, frygter jeg, at I får skabt en ghetto-arbejdsplads. En arbejdsplads, der ikke kan holde på de dygtigste og mest ressourcestærke medarbejdere - for hvorfor skulle man vælge en stilling som kommunal ansat i Roskilde Kommune, når det indebærer risiko for fyring og job- usikkerhed, et enormt arbejdspres, risiko for stress, dårlig trivsel, pressede kollegaer osv. osv.?« skriver hun.

Roskilde Kommune har i forvejen en høj personaleomsætning. 16,7 procent skiftede job fra november 2018 og et år frem. For akademíkerne gjaldt det 20 procent.

»Personligt må jeg indrømme, at en del af mig er lettet over at slippe væk, selvom jeg kommer til at savne mine gode kollegaer, min chef og mine arbejdsopgaver ubetinget. Som jeg ser det, risikerer I, hvis I fortsætter kursen med nedskæringer, at stå tilbage med en afdeling, hvor kun de ressource- svage medarbejdere søger hen - alle dem der ikke kan få arbejde andre steder og dermed bliver stavnsbundne til et job i Roskilde Kommune,« lyder det fra byplanlæggeren, som nu også siger farvel med en opfordring til, at politikerne selv peger på, hvor der nu skal slækkes på kommunens service.

