Opkaldt efter Roskilde: Samarbejde gør sygehusansatte dygtigere

For at styrke kvaliteten og servicen på regionens hospitaler har Region Sjælland besluttet, at alle portører, rengøringsassistenter og lagermedarbejdere skal uddannes til faglærte serviceassistenter. Sjællands Universitetshospital i Roskilde gik sammen med det lokale jobcenter, 3F Roskildeegnen, uddannelsesinstitutioner og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om at udvikle et uddannelsesforløb, hvor både ledige og allerede ansatte på hospitalet kan opkvalificeres til at være serviceassistenter.