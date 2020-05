Ophidset mand havde meget på samvittigheden

En 26-årig mand fra Roskilde hidsede sig voldsomt op, da politiet tirsdag eftermiddag dukkede op hos to kvinder på 24 og 27 år på en adresse i Roskilde by, fordi der var mistanke om, at nogen kunne være i besiddelse af narkotika.

Den 26-årige var også til stede, og hans vrede over ransagelsen førte til, at politiet valgte at anholde ham for at få arbejdsro. Visitationen af manden afslørede, at han havde knap to gram kokain på sig samt nogle kontanter.