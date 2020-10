Opgør på vej hos KFUM - Købmand følger sportschef

Et større opgør er på vej hos den nye lokale 2. divisionsklub, Roskilde KFUM, oplyser flere kilder til avisen.

Forleden bebudede den mangeårige sportschef Pierre Overgaard, at han nu vil stoppe til nytår, fordi han ikke længere så sig i stand til at samarbejde med formanden Allan Markussen.

Samtidig har en af klubbens helt store 'ildsjæle', købmand Michael Møller i Vindinge, der sørger for mad i forbindelse med kampene og forplejning til mange af ungdomsholdene, ligeledes bebudet, at han så vil går sammen med Pierre.

En række af trænerne var også parate til at stoppe, men den stadig fungerende sportschef, fik overtalt dem til at fortsætte.

Derfor bliver han utrolig svær at undvære. En række af klubbens veteraner, der har været med til at skabe det særlige sociale sammenhold omkring klubhus og baner på Lillevang, er nu også begyndt at røre på sig.