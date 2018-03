Opgør med druk på sidste skoledag

- Vi er enige om i udvalget, at sidste skoledag fremover skal afvikles, så det begrænser de unges forbug af alkohol. Vi er samtidig klar over, at der ikke er nogle nemme løsninger. Det kræver, at vi går i dialog med skolebestyrelser, forældre, skoleledelser og eleverne, siger udvalgsformand Jette Henning (S).

Kommunen startede i 2006 arrangementet for at undgå, at de unge selv arrangerer vilde drukfester, som løber ud af kontrol. Frygten er, at det vender tilbage, hvis man bare afblæser festen eller bandlyser alkohol helt.

- Kommunen har skabt de rammer for at undgå, at eleverne render rundt andre steder uden noget opsyn. Det er et dilemma, for på den ene side vil vi gerne være med til at skabe tryghed, men på den anden side ønsker vi ikke at blåstemple, at børn og unge på 14-16 år skal drikke alkohol og heller ikke, at det er kommunens personale, der skal holde opsyn med det. Men problemet forsvinder ikke, hvis vi som kommune bare siger, at vi ikke vil være en del af det længere, for så vil det blive som før, hvor de unge står på egne ben med alle de udfordringer og problemer, det skaber. Jeg er optaget af, hvordan vi kan skabe løsninger, så sidste skoledag handler om fællesskab frem for alkohol, siger Jette Henning.