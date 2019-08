Opgør med Venstre-toppen er ikke aftalt med baglandet

Det er ikke mange ord, formanden for Venstre Roskilde Midt har at sige om hans to partifæller Bent Jørgensen og Kåre Ghisler Fuglsbjergs opsigtsvækkende kronik i Jyllands-Posten, hvor de sender en ordentlig bredside af sted mod partitoppen og opfordrer formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen til at træde tilbage.

- Det for vores egen regning, og det er ikke afstemt med nogen. Det er selvfølgelig udtryk for nøje overvejelser, for vi synes jo ikke, det er specielt morsomt. På et tidspunkt må man finde en landing på det her, og nu har vi givet udtryk for vores holdning til tingene, siger Bent Jørgensen.

- Det vigtige er, hvordan vores hovedbestyrelse og landsmøde agerer på det, hvis de da agerer. Når vi tillod os at skrive denne her kronik, er det ikke, fordi det er nogen let sag, men nu har jeg været medlem af Venstre i 30 år, og jeg har aldrig set ageren på folketingsniveau, som vi ser i øjeblikket. Hvis vi skal have en fair chance for at sætte en anden retning, skal vi gøre det lige efter et valg, og jeg ved godt, at min position ikke tillader mig at tage den disposition længere end det her skridt, så det er der andre, der må gøre. Hvis de så vælger at sige, at vi fortsætter med denne her ledelse, skal jeg nok bakke op om det, men jeg synes bare, man skal tænke sig rigtigt godt om med hensyn til, hvad der skal ske på det landsmøde