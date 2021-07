Lars Lindskov (K), som er formand for byrådets udvalg for vækst, erhverv og globalisering, glæder sig over den øgede konkurrenceudsættelse, men mener også, at Roskilde bør have større ambitioner end at ligge som den bløde mellemvare. Foto: Kenn Thomsen

Opgaver i udbud: Roskilde går mod strømmen

Roskilde - 02. juli 2021 kl. 05:24 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Fra de borgerlige partier bliver det hyppigt efterlyst, at Roskilde Kommune udsætter flere af sine serviceområder for konkurrence, så private får mulighed for at byde på de kommunale opgaver.

Og det er faktisk sket. Det viser IKU-tallene, som opgøres af Indenrigs- og Boligministeriet på årlig basis, og som angiver konkurrenceudsættelsen i de enkelte kommuner.

De seneste IKU-tal - det står for indikator for konkurrenceudsættelse - er fra 2020 og er for kommunerne som helhed dalende for tredje år i træk, men for Roskildes vedkommende er det steget.

Under én procent Man skal dog have forstørrelsesglasset frem for at se udviklingen. Konkurrenceudsættelsen i Roskilde er steget i underkanten af én procent og ligger på præcis niveau med landsgennemsnittet - men fremgang, det er det, og for brancheorganisationen Dansk Erhverv hæfter man sig ved den positive udvikling.

- Det er positivt, at Roskilde Kommune har formået at øge konkurrenceudsættelsen. Det er et stærkt signal at sende i en tid, hvor samarbejdet og sammenholdet mellem det offentlige og private har været sat på prøve. Vi ser generelt en tendens til, at viljen til at konkurrenceudsætte er faldende i kommunerne, og derfor glæder vi os naturligvis, når kommuner går imod strømmen, som Roskilde har gjort i dette tilfælde. Vi håber, at det vil bane vejen for, at andre kommuner gør det samme, siger markedschef i Dansk Erhverv, Morten Jung.

Bør sigte højere Også formanden for Roskilde Kommunes udvalg for erhverv, vækst og globalisering, Lars Lindskov (K) er tilfreds med den øgede konkurrenceudsættelse.

- Men personligt vil jeg gerne videre. Vi bør have større ambitioner på området end at ligge på et IKU-gennemsnit. Set i lyset af det beskæftigelsesmæssige og økonomiske potentiale, der er ved at lade private virksomheder løse langt flere opgaver end i dag, vil det glæde mig, hvis kursen i kommunen blev lagt om i forbindelse med kommunalvalget til november, siger Lars Lindskov.

Gribskov i top Generelt viser IKU-tallene, at kommunerne er meget forskellige, når det gælder udbud af opgaver. I Region Sjælland er Roskilde den næstdårligste kommune i den disciplin, kun undergået af Kalundborg. På Sjælland er IKU-gennemsmnittet 29,9. Køge ligger oppe på 30,5, og Holbæk på 38,9. Det rækker til en fjerdeplads på landsplan, men der er langt op til Gribskov, der ligger helt i top med 51,3.

Store kommuner som København og Aarhus er med til at trække landsgennemsnittet ned. København ligger på 22,6, Aarhus på 21,3.

Kommuner som har socialdemokratisk borgmester - som Roskilde som bekendt har - ligger generelt på et lavere IKU-tal end Roskilde. Gennemsnittet for de 47 S-ledede kommuner er 25,3. Kommuner med Venstre-borgmester - dem er der 37 af - ligger på 27,3 i snit, mens IKU-tallet for de otte kommuner med konservative borgmester i gennemsnit er 28,4.