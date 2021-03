Opgavehjælpen kører videre online

- Vi havde egentlig planlagt opgavehjælp i det fysiske rum, men det spændte nedlukningen ben for. I stedet endte vi med et tilbud, der er tilpasset den nuværende situation, og jeg kan sagtens forestille mig, at den online opgavehjælp også fremadrettet vil være et godt supplement til et fysisk møde, siger Gustav Lindberg Maindal, som er en af de bibliotekarer, der sidder klar bag skærmen og tilbyder online opgavehjælp.