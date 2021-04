Se billedserie Feat. the band holdt den første af sine jamsaloner, der fandt sted på Duetorvet foran Danske Bank i Roskilde. Fra venstre er det Dilem Görmez, Clara Maureen og Nicholaj Siltan. Foto: Jens Wollesen

Opfordring fra band: Kom, lad os jamme

Roskilde - 09. april 2021 kl. 19:07 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

60 spillejob nåede Roskilde-bandet Feat. the band at have sidste år, selv om 2020 ellers skulle være året, hvor musiklivet lå stille på grund af corona.

- Vi har både været ude at spille på caféer og i storcentre, men vi har også givet virtuelle koncerter. Mulighederne har været der, men det gælder om at finde dem. I december spillede vi i City 2, og folk blev virkelig rørte, siger Nicholaj Siltan, bandets guitarist og til daglig lærer for musikklasserne på Østervangsskolen i Roskilde.

Feat. the band blev netop oprettet for at give eleverne mulighed for at komme ud at spille, og de to andre faste medlemmer, forsanger Dilem Görmez og bassist Clara Maureen, er tidligere elever.

Nu har de taget hul på projektet Jamsaloner, der blev indledt fredag eftermiddag på Duetorvet foran Danske Bank. Idéen er at lave 15 jamsaloner rundt omkring i Roskilde Kommune, hvor man kan invitere bandet til at komme og give koncert, men hvor alle også er velkomne til at spille med.

- Der er desværre ikke så meget prestige i at spille sammen med »dem på gulvet«, men jeg synes, at musik ikke kun skal være for eliten og de professionelle, men også for amatørerne, siger Nicholaj Siltan.

Han sendte et udspil til Jamsaloner til Alle Tiders Musikby og har siden fået tilskud fra Start- og Udviklingspuljen i Roskilde Kommune.

Man kan få mere at vide om Jamsalonerne ved at gå ind på Feat. the bands facebookside.

