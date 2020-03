Opfordring: Køb hos de nærmeste

Det er ikke kun kunderne, der kan hjælpe det lokale erhvervsliv i en svær tid ved at handle lokalt. Virkshomhederne kan også tænke i at bruge lokale leverandører, lyder det fra Erhvervsforum Roskilde. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Roskilde - 26. marts 2020 kl. 07:13 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når nedlukningen en gang ophører, vil erhvervslivet langt fra vende tilbage til normalen med det samme. Så hvis det lokale erhvervsliv skal komme så godt som muligt på fode bagefter, må virksomheder og kunder støtte op om det lokale, lyder opfordringen fra Erhvervsforum Roskilde.

- Hvis man som virksomhed har kunder, der lider som en selv, er der jo en del af kundebasen, der er faldet fra, så derfor starter man på et lavere niveau. Den bedste måde at komme videre er, hvis man via sit lokale netværk kan bakke op om de lokale virksomheder og hente sine underleverandører der, siger direktør Martin Sattrup Christensen.

Direktøren har ikke kendskab til nogle, som allerede er i farezonen, men når det sker, har Erhvervsforum andre at trække på.

- Hvis vi får henvendelser fra vores medlemmer, hvor vi kan fornemme, at det er meget alvorligt, har Erhvervshus Sjælland noget, der hedder »early warnings«, hvor man kan få hjælp af superprofessionelle folk, for vi har ikke selv ekspertisen til at give den rådgivning, siger han og roser i øvrigt Roskilde Kommune for at være hurtigt ude med forudbetaling til de virksomheder, der leverer til kommunen.

Morten Bo Berthelsen, der er næstformand i Erhvervsforum, har selv fået halveret omsætning og været nødt til at sende to medarbejdere hjem.

- Vi har brug for, at der bliver handlet lokalt og stået sammen lige nu. Jeg har selv kigget rundt i mit hus og tænkt, om der er noget, jeg har brug for at få lavet, og jeg har også bestilt den første lokale håndværker, siger han.

