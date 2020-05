»Der er et land - Genforening og befrielse« er titlen på en ny cd fra operasangeren Erik Harbo.

Operasanger fejrer befrielsen og genforeningen med ny cd

Operasangeren Erik Harbo fra Roskilde fejrer 75-året for Danmarks befrielse og 100-året for genforeningen med udsendelsen af sin sjette cd, der har fået titlen »Der er et land - Genforening og befrielse«.