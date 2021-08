Se billedserie Sopran Trine Møller var blandt de udvalgte solister, der gæstede operakoncerten i Roskilde. Foto: Lasse Petersen

Operaen vendte tilbage til Roskilde

Roskilde - 02. august 2021 kl. 15:04 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

For første gang nogensinde måtte den ellers årlige operakoncert i Roskilde aflyses sidste år, da pandemien spændte ben for den slags arrangementer. Søndag aften blev der så taget revanche, og de både tunge og lyse toner lød på ny i Palægården, hvor Jes Nysten, formand for Roskilde Kunstforening, og kulturminister Joy Mogensen indledte aftenen med taler.

- Hvor er det længe siden. Det er noget, jeg siger rigtig mange steder, men det føles rigtig godt her i dag. For vi står netop et sted, hvor vi - på trods af, at store dele af verden stadig kæmper med den her virus - er på vej ud. På vej mod flere fællesskaber og flere fælles oplevelser, sagde kulturministeren blandt andet.

Kulturminister Joy Mogensen holdt en tale, inden koncerten gik i gang. Foto: Lasse Petersen

En succesaften Udover Joy Mogensen var det egentlig Lars Olsen, formand for Roskilde Teater, der i stedet for Jes Nysten skulle have givet åbningstale, men teaterformanden var blevet ramt af sygdom. Det samme var konferencier Lars Halby, så i hans sted styrede tenor Gert Henning-Jensen showet med sikker hånd.

I omegnen af 800 personer havde fundet vej til Palægården på en aften, hvor skyerne godt nok ulmede i det fjerne, men alligevel forblev regnfri for det operaglade publikum. Og det var også en succes, lyder det fra Lars Olsen over telefonen.

- Det var en god koncert, og folk var ekstremt positive, siger teaterformanden.

Til arrangementet måtte der stadig tages coronahensyn. Det betød, at publikum skulle sidde ned og have retning mod scenen, ligesom der var placeret stole mellem rækkerne af tilhørere, sådan at der var sikker afstand i mellem dem. Nogle valgte at improvisere ved at benytte stolene til deres medbragte mad.

- Folk tog det generelt pænt og var meget disciplinerede, fortæller Lars Olsen.

Af coronahensyn var der placeret modsatvendte stole mellem de siddende tilhørere. Nogle valgte at benytte stolene som bord til medbragt mad. Foto: Lasse Petersen

Forløsende Inden arrangementet havde der været bump på vejen. Undervejs i planlægningen var det nemlig svært at sige, hvilke restriktioner der ville gælde, når tiden kom.

- Må og kan vi overhovedet gennemføre det her? Er det forsvarligt? Vi ville jo gerne, men først 10. juni kunne vi sige, at det havde gang på jord, siger Lars Olsen om overvejelserne og den endelige afgørelse.

Nu endte det så med at kunne lykkes. Især set i lyset af teaterbranchens mange corona-aflysninger skaber alene det faktum tilfredshed.

- Det er dejligt - og forløsende. Nu er alle glade, lyder det fra teaterchefen oven på operaens tilbagevenden til Roskilde.

