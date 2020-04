Sidste år blev Opera i Roskilde holdt for 30. gang i Palæets gård, men i år må begivenheden for første gang aflyses. Foto: Anders Ole Olsen

Opera i Roskilde aflyst for første gang

Hvert år siden 1990 har der været holdt Opera i Roskilde i Palæets gård, og selv om vejrguderne et par gange har forsøgt at spænde ben for arrangementet, er det aldrig lykkedes. Det har corona-situationen til gengæld formået at gøre, så for første gang i 30 år kommer Opera i Roskilde ikke til at finde sted.