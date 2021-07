Opera i Roskilde blev senest holdt i 2019, og arrangørerne satser på, at de kan holde dette års koncert under præcis de samme forhold den 1. august, hvor en række restriktioner efter planen bliver hævet. Foto: Anders Ole Olsen

Opera-arrangører holder ikke kun øje med vejrudsigten i år

Roskilde - 20. juli 2021 kl. 17:52 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Normalt er det vejrudsigten, som arrangørerne af Opera i Roskilde holder vågent øje med i dagene op til den store koncert i Palægården, men i år har de også fokus på en helt anden form for udsigt.

Opera i Roskilde finder sted søndag den 1. august, og det er præcis den dag, hvor en række væsentlige coronarestriktioner bliver udfaset, så som afstandskrav og krav om gyldigt coronapas. Det vil betyde, at arrangementet kan gennemføres, »som det plejer«, det vil sige med publikum siddende ved borde, hvor de kan indtage deres medbragte madkurve, inden de får serveret en optræden med operasangere fra Det Kongelige Teater.

Sådan har det været siden 1990, men efter 30 koncerter i træk måtte Opera i Roskilde for første gang aflyses sidste år. Nu håber arrangørerne, at der ikke dukker noget op, der kan spænde ben for arrangementet i sidste øjeblik.

- Det er næsten for godt til at være sandt, at det lige er den 1. august, hvor restriktionerne ophæves. Vi har nærstuderet den politiske aftale, der blev indgået i juni, og tjekker dagligt Kulturministeriets hjemmeside for at sikre os, at vi kan regne med det. Spørgsmålet er, om der er nogen, der ryster på hånden på grund af det, der sker i England, så vi skal til at sadle om i sidste øjeblik, siger Lars Olsen, formand for Roskilde Teater, der arrangerer Opera i Roskilde sammen med Roskilde Musikforening og Roskilde Kunstforening.

Opera i Roskilde Opera i Roskilde finder sted søndag 1. august kl. 19.30 i Palægården, Stændertorvet 3, Roskilde.



De medvirkende er Trine Møller (sopran), Gert Henning-Jensen (tenor), Jens Søndergaard (baryton), Nicolai Elsberg (bas), Ian Ryan (pianist) samt Lars Halby (konferencier) fra Det Kongelige Teater.



Opera i Roskilde 2021 arrangeres af Roskilde Musikforening, Roskilde Kunstforening og Roskilde Teater.



Billetter købes på www.roskildeteater.dk og ved indgangen.



Koncerten gennemføres med støtte fra Roskilde Kommunes pulje til kultur og Idrætsaktiviteter.

Plan B ligger klar Da billetsalget til Opera i Roskilde åbnede i foråret, blev der sat 500 billetter til salg. Det blev siden hævet til 1000, da forsamlingsloftet gav mulighed for, at man kan være det antal til stede til udendørs kulturarrangementer.

- Vi har lige nu solgt 650 billetter, og vi plejer at sælge 100-150 i dagene op til, siger Lars Olsen.

Foreløbig er der intet, der tyder på, at coronarestriktionerne ikke bliver hævet den 1. august, men hvis myndighederne alligevel ombestemmer sig, har arrangørerne en plan B liggende klar i skuffen.

- Vores plan B er, at vi sætter stolene op i rækker i stedet for, og så må publikum klare sig uden borde, siger Lars Olsen, som dog krydser fingre for, at det ikke bliver tilfældet.

Publikum til Opera i Roskilde sidder ved borde i Palægården, hvor de kan nyde deres medbragte mad og drikke. Plan B er at sætte stole op på rækker i stedet for. Foto: Anders Ole Olsen

Personligt ansvar Han ser det som et godt tegn, at kulturminister Joy Mogensen (S) har sagt ja til at overvære Opera i Roskilde, og at hun inden koncerten vil holde tale om kulturens betydning for et samfund i krise.

- Vi vil inden længe skrive ud til alle, der har købt billetter, og understrege, at hvis man føler sig syg på dagen, skal man ikke tage til opera om aftenen. Man har også et personligt ansvar. Omvendt er vores målgruppe jo de +65-årige, så alle er vaccineret, og det er jo ikke dem, der rejser sig og smider ølkrus op i luften, siger Lars Olsen.

Aktuel arie på programmet Opera i Roskilde byder i år på operasangerne Trine Møller (sopran), Gert Henning-Jensen (tenor), Jens Søndergaard (baryton) og Nicolai Elsberg (bas), der akkompagneres af pianisten Ian Ryan, mens Lars Halby binder det hele sammen som konferencier.

Programmet indeholder vanen tro en blanding af velkendte og mindre kendte numre. Blandt de velkendte er Champagnearien fra »Don Juan«, Fausts cavatine, duetten fra »Perlefiskerne« og Viljasangen fra »Den glade enke«. Af de mere sjældent hørte numre kan nævnes arien »O tu, Palermo« fra Verdis »Siciliansk vesper« og »O, wie will ich triumphieren« fra Mozarts »Bortførelsen fra Seraillet«.

Personligt er Lars Olsen glad for, at arien »Vissi d'arte« fra Puccinis »Tosca« er med på programmet.

- Det giver god mening netop i år, hvor vi er på vej ud af en situation, hvor alt har været lukket ned, og mange af os har haft brug at mobilisere mange personlige ressourcer for at klare os igennem krisen. Samtidig er Scarpia - politimesteren i Rom - i samme opera indbegrebet af magtmisbrug, manipulation og vold over for kvinder. Hvem sagde Me Too? Det kan synes topmålet af hykleri, når han i slutningen af 1. akt synger et stort »Te Deum« til Guds ære, som vi også skal høre i Roskilde, siger han.

Gert Henning Jensen er blandt de optrædende sangere fra Det Kongelige Teater, der kan opleves til Opera i Roskilde. Foto: PR

