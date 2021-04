Se billedserie Foto: Mikal Schlosser Foto: Mikal Schlosser

Opera Hedeland er klar med Rigoletto til august

Roskilde - 07. april 2021 kl. 08:41

Operaforestillingen Rigoletto har stået på programmet hos Opera Hedeland i mere end et år og ventet på, at corona-virussen slap sit tag i kulturlivet. Nu er taget løsnet så meget, at operaen er sat på programmet til august, hvor den bliver opført i alt tre gange. Spilledagene er fredag 6., fredag 13. og lørdag 14. august.

Sangerne til forestillingen er de samme, som var på programmet til de aflyste forestillinger i 2020.

- Vores cast til Rigoletto har fået præcis den sammensætning, vi kunne drømme om, hvor unge talenter synger op mod erfarne, prisvindende sangere, siger operachef Claus Lynge.

- Der er ikke foretaget udskiftninger, selvom vi fik revet et år ud af kalenderen, og jeg kan godt love publikum, at sangerne i den grad er klar til scenen.

International besætning Hovedrollen som Rigoletto får den svenske baryton Fredrik Zetterström, tenoren Peter Lodahl skal spille hertugen af Mantua, og rollen som Rigolettos datter Gilda, bliver sunget af tyske sopran Marie Heeschen.

Ud over de tre hovedpartier får sommerens Opera Hedeland-gæster fornøjelsen af svenske Johan Schinkler som Sparafucile, Ingeborg Børch som Maddalena, Lucas Bruun de Neergaard som Monterone, Lasse Bach som Ceprano, Jonathan Koppel som Borsa, William J. Pedersen som Marullo og den unge Marie Dreisig som Contessa.

Rigoletto instrueres af den prisbelønnede svensker Tobias Theorell, der også stod bag Opera Hedelands opsætning af Puccinis Madama Butterfly og Mozarts Cosi fan tutte i 2015.

De 60 musikere, der udgør Hedeland Festival Orkester, ledes af Henrik Schaefer, som til premieren 6. august gæster amfiteatret for fjerde gang.

En fars kvaler Giuseppe Verdis "Rigoletto" handler om den bespottede hofnar Rigoletto og hans indædte kamp for anerkendelse. Lyspunktet i tilværelsen er datteren Gilda, men den dygtige og kyniske manipulator, Rigoletto, formår ikke at beskytte hende mod livets modgang. Hofnarren mister kontrollen, da hans arbejdsgiver, hertugen af Mantua, fatter interesse for Gilda, og det udspekulerede rænkespil, han sætter i værk for at beskytte sin datter, fejler grumt.

Musikken til operaen Rigoletto er skrevet af Giuseppe Verdi og librettoen er baseret på et skuespil af Victor Hugo.

Billetsalget er i gang via ticketmaster.dk. Opera Hedeland forventer at gennemføre de planlagte forestillinger i august. Hvis corona-situationen har ændret sig til det værre, og det bliver nødvendigt at aflyse, kan man få refunderet sine billetter.