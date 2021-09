En borger har gjort Roskilde Kommune opmærksom på en potentiel forurening under den ene ridebane hos Vindinge Rideklub. Kommunen undersøger nu i første omgang præcist hvor, der skulle være gravet tønder ned, og om det er en kendt forurening. Billedet er taget ved en tidligere lejlighed i forbindelse med et stævne i rideklubben og er i øvrigt fra klubbens store springbane. Den mulige forurening lader til at være placeret på den lille bane kaldet »rævebanen«. Foto: Jørgen C. Jørgensen

"Opdaget" efter 45 år: Potentiel miljøbombe under ridebane skal undersøges

Roskilde - 21. september 2021 kl. 13:58 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Hvad er det, som måske ligger under ridebanen hos Vindinge Rideklub?

Torsdag i sidste uge blev politikere ved et vælgermøde i byen præsenteret for en oplysning, som tyder på, at der under ridebanen er gravet tønder ned indeholdende produktet bitumen, som er det middel, der holder sten, sand og grus sammen i asfalterede veje. Det er lavet af den tunge, klistrede masse, man finder i bunden af olietønder.

Nedgravningen af tønderne skulle have fundet sted i 1977-78. Efterfølgende blev arealet planeret, og sidenhen blev det til ridebane, hvor Vindinge Rideklub i dag holder til.

- En af byens ældre borgere har ligget inde med viden om - og tilsyneladende også dokumentation i form af billede - at der er blevet gravet tønder ned. Han kunne til mødet berette om, at han dengang gik til kommunen, men han følte, at han af »nogen« blev truet til at tie sin viden ihjel, siger Jens Børsting (S), formand for kommunens plan og teknikudvalg, som deltog i mødet.

Rideformand overrasket

For formanden for Vindinge Rideklub, Susanne Bøgh, er der tale om helt ny viden. Hun var ikke selv med til mødet, hvor den mulige forurening blev nævnt.

- Det er helt ny viden, at vi måske rider oven på en miljøbombe. Vi har aldrig hørt om det før. Vi har 45-års jubilæum i år, og det her er helt ny viden for alle i vores bestyrelse, siger Susanne Bøgh, som har været formand i halvandet års tid.

Hun har brugt weekenden på at pløje igennem alle rideklubbens scrapbøger for at finde viden om en eventuel nedgravning.

- Jeg har intet fundet. Vi har nogle ældre medlemmer, som jeg også lige skal have talt med, for måske de kan hjælpe. Det var lidt af et chok at få den her viden. Lige nu prøver vi at tage den med ro, for vi mangler fakta, specielt om det præcise sted, for vi har tre ridebaner, blandt andet en, hvor vi lige har stillet midlertidige canvas-stalde op til alle vores 34 heste, fordi vi skal til at bygge ny stald. Noget tyder på, at hvis vi står med noget, som er gravet ned, så er det på den bane, vi kalder »rævebanen«, siger hun.

Susanne Bøgh glæder sig til, at kommunen og Hedeland kaster lys over sagen.

- Det er dem, som har ekspertisen til at vide noget, så jeg venter spændt på, hvad de kan fortælle, siger hun.

- Vi er på sagen

Allerede dagen efter mødet, fredag den 17. september, blev afdelingschefen for kommunens miljø- og byggesagsafdeling, Kim Dahlstrøm, af flere politikere gjort opmærksom på de oplysninger, som kom frem til mødet.

- Vi blev i fredags gjort opmærksom på, at der er en sag, vi skal have tjekket. Vi fik oplysninger på manden, som kom med informationerne om en eventuel nedgravning. Ham talte vi med i fredags, og vi har arrangeret et møde med ham i denne uge, hvor vi håber, at han kan udpege, hvor der skulle være sket en nedgravning. P.t. er jeg ikke bekendt med, at vi tidligere skulle have oplysninger om nedgravning af tromler. Der er i området kortlagt arealer med forurening af Region Sjælland, hvorfor vi snarest vil overbringe oplysninger om eventuel ny forureningsviden til regionen, siger Kim Dahlstrøm.

- Når borgerne kommer med sådanne oplysninger, så skal de tjekkes op mod vores eksisterende viden, så vi kan afklare, hvordan sagen efterfølgende skal håndteres, siger afdelingschefen.

Arealer ved rideskolen er allerede kortlagt som V2-områder, altså områder som er konstaterede forurenede i henhold til jordforureningsloven. Men spørgsmålet svæver i luften, om den potentielle nedgravning under ridebanen er kortlagt.

Den tidligere bestyrelse i Vindinge Rideklub gjorde en del arbejde for at få viden om omfanget af forureningen i området, fx om det var farligt for rideheste at drikke af vandpytter på foldene. Det var det tilsyneladende ikke.