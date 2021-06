Se billedserie Rasmus Hylleberg var i forvejen folketingskandidat. Nu er han også kandidat til byrådet, tilmed med en fin placering på listen. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Opbakning til byrådsgruppe i V Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opbakning til byrådsgruppe i V

Roskilde - 16. juni 2021 kl. 09:29 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Der er generelt flot opbakning til byrådsgruppen, da Venstre i aftes holdt opstillingsmøde forud for kommunalvalget til efteråret.

På forhånd var Jette Tjørnelund valgt som spids- og borgmesterkandidat, som det handlede alene om pladserne fra nummer to og nedefter, og her blev de nuværende byrådsmedlemmer valgt til pladserne to, tre, fire og syv - personificeret ved Bent Jørgensen, Evan Lynnerup, Jacob Søegaard Nielsen og Marianne Østergaard Kiærulff.

Under normale omstændigheder ville opstillingsmødet være afviklet tidligere på året, men det blev udskudt i håb om, at man kunne gennemføre det som et fysisk møde. Og det skete.

- Man kan meget på nettet, men snakken indimellem mangler - og kagen mangler! sagde formand Poul Fejer Christiansen.

Begge dele var der rigelig af, og snakken viste - lige som afstemningsresultatet - at Venstre lokalt ikke er præget af de samme interne kampe, som partiet har oplevet på Christiansborg siden seneste folketingsvalg. Eller som Marianne Kiærulff udtrykte det:

- Jeg ser lyst på fremtiden. Selv om Venstre på Christiansborg har udfordringer, skal vi nok komme igen.

Optimismen næres ikke mindst af en liste præget af kandidater, der er fast forankret i et lokalområde. Det gælder blandt andet de to, der blev højest placeret på listen uden på forhånd at sidde i byrådet, politikommissær Rasmus Brink fra den vestlige del af Roskilde by og RUC's konstituerede vicedirektør, Rasmus Hylleberg, Trekroner.

Rasmus Hylleberg er samtidig Roskilde-kredsens folketingskandidat, så hvis tingene flasker sig for ham, kan han ende som medlem af Folketinget og af byrådet på en og samme tid.

Blandt de andre nye ansigter, der blev placeret højt på listen, er Maria Kongsaa, som bor i Jyllinge Nordmark, og som driver Egedal Hjemmeservice. Og så er der comeback til Fleming Friis Larsen, tidligere partiformand gennem 10 år, og nu særdeles aktiv i ældrerådet, Ældre Sagen og andre fora.

Ved opstillingsmødet satte Venstre i Roskilde navn på sine to kandidater til regionsrådet. Her blev det nuværende regionsrådsmedlem Evan Lynnerup - på bestyrelsens indstilling og uden modkandidat - opstillet som kandidat til spidskandidat, og Bent Jørgensen som den Roskilde-kandidat, der kommer til at stå længere nede af listen.

Venstre liste ser således ud i sin helhed:

1. Borgmesterkandidat Jette Tjørnelund, 58, Truelstrup

2. Bent Jørgensen, 50, Svogerslev

3. Jacob Søegaard Nielsen, 55, Ågerup

4. Evan Lynnerup, Jyllinge

5. Rasmus Brink, 39, Roskilde Vest

6. Rasmus Hylleberg, 47, Trekroner

7. Marianne Østergaard Kiærulff, Gundsømagle

8. Maria Kongsaa, 39, Jyllinge Nordmark

9. Fleming Friis Larsen, 76, Himmelev

10. Frederikke Kiærulff Skytte, 22, Musicon

11, Linda Holm, 45, Vor Frue

12. Bettina Bahrs, 57, Roskilde

13. Niels Jørgen Hansen, 66, Roskilde

14. Jakob Bo Berthelsen, 52, Roskilde

15. Kim Jeppe Wass, Roskilde

16. Torben Svendsen, 67, Veddelev

Listen er sideordnet, så det er udelukkende de personlige stemmer, der afgør den rækkefølge, kandidaterne bliver valgt i.