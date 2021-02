Eleverne på Roskilde Katedralskole får nu mulighed for at træne online. Foto: PR

Online træning sparker gang i motionen på gymnasium

Ingen sport og masser af stillesiddende undervisning online er en dårlig cocktail for elever, der måske har svært ved selv at komme ud og røre sig. Derfor har Roskilde Katedralskole i samarbejde med FysioDanmark Roskilde lavet en online-mulighed, så skolens elever kan træne.

Det foregår via en facebookgruppe med instruktører fra FysioDanmark Roskilde, der byder på forskellige typer træning live et par gange om ugen. Træningsvideoerne ligger også tilgængeligt efterfølgende, så eleverne kan træne, når det passer dem.

Rektor på Roskilde Katedralskole, Claus Niller, er glad for træningsmuligheden for eleverne, men han understreger, at det dog ikke kan måle sig med den fysiske træning på skolen. Eleverne har også selv været opfindsomme under nedlukningen og har blandt andet startet en virtuel brætspilsklub, mens lærerne har startet en virtuel aktieklub for eleverne, fortæller han.