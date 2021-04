Medarbejderflugten fra Modtagelsen på Roskilde Sygehus har et fortilfælde i Roskilde Kommune, hvor den pågældende leder kun var ansat i en meget kort periode. Foto: Jan Partoft

Omstridt chef på sygehuset røg ud af kommunen

Roskilde - 10. april 2021

Den omstridte leder i Modtagelsen på Roskilde Sygehus, hvor 8 ud af 20 sygeplejersker på kort tid er rejst fra arbejdspladsen, har også tidligere været ansat som afdelingssygeplejerske indenfor hjemmesygeplejen i Roskilde Kommune. Her røg hun ud efter kun et halvt år pga. tilsvarende problemer.som afd sygeplejerske

En af de ansatte i kommunen, som dengang flygtede fra sit job, fortæller nu til Roskilde Avis:

- Jeg oplevede en leder, der ikke lytter, men kun har behov for at manifestere sig selv. F.eks. ved, at hun negligerer og overhører, eller helt lader være med at svare mig på spørgsmål. Hun er ikke til at få øjenkontakt med. Når jeg til møder har udtrykt mig ved at stille spørgsmål, bliver jeg affærdiget og ignoreret.

- Hun arbejder med en ledelsesform som er stik imod alle gode ledelse strategier. Hendes ledelsesform er autoritær, og ødelæggende og nedbrydende for arbejdsmiljøet. Det virker som en trusselskultur frem for en tillidskultur, og mange tør ikke give udtryk for deres mistrivsel fordi de frygter repressalierne.

Bruger referencer

Roskilde Avis har henvendt sig til Roskildes socialdirektør Mette Heidemann for at høre om, hvorfor den pågældende røg ud af kommunen i foråret 202o efter kun at have været ansat i godt et halvt år:

- Jeg kender faktisk ikke til den konkrete sag, og derfor kan jeg heller ikke udtale mig om den.

- Men helt generelt tager kommunen referencer på ansøgere til lederstillinger for at høre, hvordan de har fungeret i deres tidligere job, fortæller Mette Heidemann.