Se billedserie Lasse og hans far, Tom, fra Kalundborg prøver i år fastligger-tilværelsen af på Roskilde Camping sammen med den øvrige familie.

Omstilling i Campingland

Roskilde - 10. april 2021 kl. 09:11 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen

- Vi skal bare være klar til, at foråret nu kommer, siger Tom Pedersen, der sammen med sønnen Lasse er i gang med at tømre gulvet til deres fortelt sammen.

Den brune campingvogn er klodset op, og ligger nu i water med vel nok Roskilde Campings bedste udsigt højt hævet over fjorden på den kuperede grund.

Familien fra Kalundborg prøver for første gang tilværelsen af som fastliggere i Roskilde, og det passer Lasse glimrende, for han kan snart sove betydeligt længere om morgenen, inden den nu drastisk forkortede rejse til Roskilde Tekniske Skole.

Satser på danskere Familien Pedersen er blot én af de mange fastligger-familier, som indehaverne af Roskilde Camping, Janni Rhod og William Christiansen, allerede har haft held med at tiltrække.

- Når der ikke kommer udenlandske turister, så må vi lokke flere danskere til, siger William Christiansen.

Selv om næsten alle danskere holdt ferie i hjemlandet i sommeren 2020, var det et sløjt år for Roskilde Camping, der normalt tiltrækker tusinder af udenlandske turister hen over sæsonen. I august 2019 talte William Christiansen 37 forskellige nationaliteter på campingpladsen. I samme måned året efter var der højst fire.

Flere fastliggere Sæsonen 2020 gav til et million-underskud, som indehaverne nødig ser gentaget, og derfor forsøger camping-parret i år at polstre økonomien med fastliggere, der enten betaler for forårs- eller hele sæsonen.

Få dage efter åbningen af den enorme campingplads ser strategien umiddelbart ud til at bære frugt, for de bakkede arealer er plettet af campingvogne med fortelte, og rødkindede unger i store flokke tester hoppepuden.

Camping med stjernekig Pladsen er godkendt til 400 enheder, hvoraf 300 har adgang til strøm, og på en normal sommerdag kan der snildt findes plads til 550 telte og campingvogne.

- Vi har så meget areal, der ikke bliver brugt, siger indehaveren, der netop er i gang med det seneste tiltag på Camping Roskilde, nemlig de såkaldte glamping-telte med plads til fire overnattende i hver.

Indtil videre ligger de tre ottekantede træfundamenter klar, og inden længe kommer de rummelige, møblerede telte med mulighed for stjernekig fra sengene på klare nætter.

- De får egen terrasse med udsigt over vandet. Det kunne jeg da godt tænke mig at prøve, smiler William Christiansen.

Vintertravlhed Ved siden af de kommende glampingtelte har han kørt nogle små overnatningsvogne hjem fra Sverige. Bag den lille dør gemmer sig en dobbeltseng og ikke andet - en hyggelig hule til det trætte par, der har cyklet hele dagen, og bare ikke orker at bøvle med det medbragte telt.

Ja, selv om der har været vinterlukket på Roskilde Camping, har indehaverne ikke ligget stille. William Christiansen har såmænd også lagt 1100 meter kabel i jorden i løbet af vinteren. Nu håber han så bare, at anstrengelserne vil bære frugt, og at danskerne ikke ender med at tage sydpå, når de bliver vaccineret.

- Vi har heldigvis mange nye campister, og vi prøver at behandle dem godt, så de forhåbentlig kommer igen, siger William Christiansen.