Omfartsvejen syd om Tjæreby fører ikke til den spærring af Tjærebyvej, som beboerne forventede, og den bliver heller ingen hjælp for de biler, der skal svinge til venstre ud på Køgevej, fordi krydset ved Lufthavnsvej ikke bliver lysreguleret.

Omfartsvej: Lyskryds på Køgevej bliver også droppet

Roskilde - 19. marts 2018 kl. 15:56 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I morgen, tirsdag den 20. marts, tages første spadestik til en omfartsvej, som skal glæde Tjærebys beboere, der jublede, da vejprojektet blev vedtaget.

Den jubel er nu vendt til undren og vrede, for nu viser det sig, at kommunen har droppet den fysiske lukning af Tjærebyvej og i stedet lade et skilt fortælle, at lastbiler og alle andre bilende trafikanter ikke må køre gennem byen.

Som om det ikke var nok, så bliver der heller ikke noget af det trafiklys, som kommunen har arbejdet på at etablere ved indkørslen til lufthavnen og den nye omfartsvej.

- Så vi står altså med en omfartsvej, hvor det er lige så umuligt at komme ud på Køgevej, som det er fra Tjærebyvej i dag. Og jeg skal hilse fra vores by og sige, at det er meget umuligt i myldretiden. Det sidste, vi har hørt, var at Vejdirektoratet ikke ville have to udkørsler så tæt på hinanden på Køgevej, ergo så ville Tjærebyvej blive lukket, siger Michael Dupont.

Vej- og parkchef, Ivan Hyllested, bekræfter, at »lukningen« af Tjærebyvej bliver ved skiltning, og at der ikke kommer et lyskryds.

- Vejdirektoratet har ikke ønsket et lyskryds. Deres argument var, at et lyskryds til de relativt få biler, der skulle ud fra omfartsvejen, ville være til for stor gene for de mange bilister på Køgevej. Af samme årsag droppede de kravet om at lukke Tjærebyvej. Det er vores forventning, at skiltningen kan holde gennemkørende trafik væk fra Tjæreby, fordi den nye omfartsvej vil være meget mere attraktiv, uden bump og sving. Samtidig laver vi en tilkørselsbane ved Lufthavnsvej, så bilisterne fra omfartsvejen, når de skal mod Roskilde, får mulighed for at komme lidt op i fart, inden de fletter ind på Køgevej, siger Ivan Hyllested.

