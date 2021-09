I 12 år har husejere, der har bedt kommunen om at rykke en låneprioritet, fået et nej som svar. Den praksis går ikke, siger Folketingets ombudsmand. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Ombudsmand tvinger Roskilde til at ændre politik

Roskilde - 15. september 2021

Byrådet bliver nødt til at ændre en beslutning, som det traf i 2009.

Den 12 år gamle beslutning handler om, hvornår kommunen vil acceptere en nedprioritering af et pant, som kommunen har i en privat ejendom. Et sådant pant kan være opstået på mange måder, fx ved nedsparingslån, hvor ejendomsskat først bliver betalt, når et hus bliver solgt. I de tilfælde får kommunen pant i ejendommen, og pantet får en prioritet i forhold til eventuelt andre lån, der er i ejendommen på det givne tidspunkt. Hvis der senere bliver foretaget låneomlægning, opstår spørgsmålet, om kommunen vil lade sit tilgodehavende »komme bag i køen,« og det spørgsmål bad kommunens forvaltning byrådet om at tage stilling til i begyndelsen af 2009. Beslutningen lød, at kommunen kun rykker sin prioritet i det omfang, loven tvinger den til det.

Tog ikke nej for et nej Beslutningen blev taget på baggrund af finanskrisen. I kølvandet på den blev mange huse solgt med tab, så provenuet ved salget ikke rakte til at indfri al gælden i huset.

Frivilligt at rykke sit pant ned i prioritet ville mange gange være det samme som at afskrive hele tilgodehavendet som tab, og sådan ønskede byrådet ikke at forvalte skattekronerne. Derfor var beskeden til forvaltningen, at hvis nogen bad kommunen om at rykke en prioritet, skulle svaret være nej. Lignende beslutninger blev truffet af en stribe andre kommuner.

Hvor mange gange spørgsmålet har været aktuelt i de mellemliggende år, vides ikke, men i efteråret 2019 blev det i Roskilde stillet igen af en borger, som var i gang med en låneomlægning - og som ikke ville acceptere kommunens svar, der henviste til byrådets beslutning i 2009. Vedkommende hyrede en advokat, som på borgerens vegne klagede til Folketingets Ombudsmand.

Nok i orden Mens Ombudsmanden behandlede klagen, gravede kommunen selv i sagen og forhørte sig bl.a. i Skattestyrelsen, som svarede, at den var tilbøjelig til at mene, at kommunens praksis var i orden, eftersom der i grundskyldsskatteloven står, at en kommunalbestyrelse »efter låntagerens anmodning kan forsyne skadesløsbrevet med rykningspåtegning eller tillade, at ejerpantebrevet rykker tilbage i forbindelse med anden lånoptagelse.« Men som det ofte er med lovtekst, kan den fortolkes, og styrelsen bemærkede, at det i sidste ende kun er en domstol, der kan afgøre, hvad der er lovligt.

Kommunen skrev opgså rundt til andre kommuner for at spørge, hvordan deres praksis var. Af 14 kommune svarede 12, at de gjorde lige som Roskilde.

Uenig med styrelse Ombudsmanden har nu afsluttet klagesagen, og klageinstansen er ikke enig med Skattestyrelsen. Som Ombudsmanden læser loven, lægger den op til, at der skal foretages et skøn, inden der eventuelt gives et afslag.

Ombudsmanden finder ikke anledning til at kritisere afslaget i den konkrete klagesag og giver derfor heller ingen næse til Roskilde Kommune, men slår fast, at en kommune ikke kan træffe en generel beslutning om aldrig at ville give tilsagn om at rykke en prioritet.

På den baggrund har kommunens forvaltning indstillet til byrådet, at beslutningen fra 2009 bliver ophævet, så praksis fremover ligger i tråd med indstillingen fra Folketingets Ombudsmand. Indtil videre har økonomiudvalget nikket til denne indstilling, og byrådet gør utvivlsomt det samme sidst på måneden.